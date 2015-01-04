Переделать сайт

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки614 просмотров
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Нужно переделать небольшой (7 страниц) сайт с PrestaShop на Framework Yii. Может будет внесено несколько небольших дополнений. Только программисты физически находящиеся в Киеве.

9 лет назад
mikhail33
52 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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