Создать мобильный шаблон для сайта (Джумла)

Нужно написать функционал к каталожному сайту(MODX). верстка есть, все стоит на двиге. Цена вопроса - 7500, срок крайне желательно неделя. лучше сразу в скайп.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт на джумле нужно создать мобильную версию сайта (мобильный телефон, планшет)
нужно создать дополнительный мобильный шаблон.
в сайт входят следующие разделы:
блог
проекты (портфолио с внутреней страницей для каждого проекта)
несколько статических страниц с дизайном.
страница контактов
главная
проект срочный нужно сделать за 3 - 4 дня
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