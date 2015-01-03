Доработка сайта на Битрикс

Добрый день.

На сайте http://maksterm.ru/ в каталоге необходимо доработать (написать) сортировку по цене, а в разделе каталога "Настенные газовые котлы" сформировать фильтр по алгоритму указанному в приложенном файле.

Фильтры понадобятся и в других разделах каталога.