Скрипт на php

Веб-программированиеЗавершен12 заявок206 просмотров
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Есть файл с сылками, формат: url

Нужно отобрать из всего списка и отфильтровать по длине текста на странице, либо по весу страницы, но первый вариант предпочтительнее.

Т.е. нужна возможность указать максимальную длину текста на странице в символах и выбрать страницы проходящие по параметру в отдельный файл

PHP
9 лет назад
krbl
38 летАргентина
11 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
trollix
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
16 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
Отличная работа, как в прочем и всегда. Анатолий действительно знает свое дело. Рекомендую!)
Все хорошо
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