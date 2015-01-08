Скрипт на php

Есть файл с сылками, формат: url

Нужно отобрать из всего списка и отфильтровать по длине текста на странице, либо по весу страницы, но первый вариант предпочтительнее.

Т.е. нужна возможность указать максимальную длину текста на странице в символах и выбрать страницы проходящие по параметру в отдельный файл