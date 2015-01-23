Работа с API - vk.com

Всем привет!) Нужен скрипт, который делает следующее! Пример: У меня есть сайт - человек нажимает на моём сайте на иконку (VK) и вылазит авторизация типо "Разрешить", пользователь нажимает "Разрешить"! Его перебрасывает на другой сайт, а на его стене появлятся новый пост, созданный мной. Оплата по факту(Заливаете себе куда-нить на сайт я тестю, плачу денежку, Вы оотправляете скрипт)!