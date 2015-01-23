Работа с API - vk.com

Вводим урл, сайта страницы или корня, скрипт выгребает титл, дескрипшен, кейворд, ш1, ш2, стронг, тег б. Главное что бы абра кодабра не выводилась из за разницы кодировок. Это нужно будет решить обязательно. Предлогайте цену и сроки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!) Нужен скрипт, который делает следующее! Пример: У меня есть сайт - человек нажимает на моём сайте на иконку (VK) и вылазит авторизация типо "Разрешить", пользователь нажимает "Разрешить"! Его перебрасывает на другой сайт, а на его стене появлятся новый пост, созданный мной. Оплата по факту(Заливаете себе куда-нить на сайт я тестю, плачу денежку, Вы оотправляете скрипт)!
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