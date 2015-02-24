Написать скрипт под яндекс директ на api

Требуется написать онлайн скрипт для учета клиентов и ряда параметров по ним. На данный момент учет ведется в гугл таблицах, поэтому сделать нужно по действующим документам (вывод данных, правка, сортировка, авторизация, права пользователей, экспорт бд ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://tech.yandex.ru/direct/ - тут как писать, сам яндекс и показывает мне нужно
отправить ключеве или несколько ключевых и регион получить обратно, минемальную и максимальную цену за ключевой не важно в рублях или долорах, и предпологаемое колличесво показов там цифра есть.
Пишите сроки и цену. Бюджет не определен.
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