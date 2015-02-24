Написать скрипт под яндекс директ на api

Веб-программированиеЗавершен6 заявок172 просмотра
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https://tech.yandex.ru/direct/ - тут как писать, сам яндекс и показывает мне нужно

отправить ключеве или несколько ключевых и регион получить обратно, минемальную и максимальную цену за ключевой не важно в рублях или долорах, и предпологаемое колличесво показов там цифра есть.

Пишите сроки и цену. Бюджет не определен.

9 лет назад
AseevRoman
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
smo-ke
Олег 
38 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$15
1 день
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