Необходимо сделать форму печати договора купли-продажи как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/ Сайт, для которого делается эта форма, работает на Wordpress. Дизайн для неё готов. Обязательно пишите свою цену работы.
Работа с phpExcel - обновление цен товаров в БД mysql из excel файла
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработка php скрипта с помощью библиотеки phpExcel https://github.com/PHPOffice/PHPExcel по приложенному ТЗ.
В заявке указывайте сумму в рублях (либо фиксированный курс) и ориентировочные сроки. На вопросы отвечу в ЛС.
По окончании проекта оплата и отзыв.
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