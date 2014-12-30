Форма печати договора

Нужно доработать корзину магазина на Prestashop 1.6, желательно сделать сегодня!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать форму печати договора купли-продажи как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/
Сайт, для которого делается эта форма, работает на Wordpress.
Дизайн для неё готов.
Обязательно пишите свою цену работы.
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