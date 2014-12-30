Форма печати договора

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок167 просмотров
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Необходимо сделать форму печати договора купли-продажи как здесь http://simpledoc.ru/dogovor-kupli-prodazhi-avtomobilya/

Сайт, для которого делается эта форма, работает на Wordpress.

Дизайн для неё готов.

Обязательно пишите свою цену работы.

9 лет назад
kozlovanton
Антон 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
28 отзывов(-2)