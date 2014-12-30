Форма печати договора

есть сайт самопис на пхп нужно оптимизировать сайт для теста гугла по скорости вот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=www.einbar.co.il%2F&tab=desktop нужно получить оценку от 75 и выше скрипты убрать из хеда расставить по странице оптимизировать цсс файл (не знаю как это сделать) отправить браузеру ...