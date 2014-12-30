Доработать корзину магазина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки147 просмотров
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Нужно доработать корзину магазина на Prestashop 1.6, желательно сделать сегодня!

9 лет назад
irina_tszyu
Ирина 
40 летКазахстан
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад