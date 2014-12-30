Отправку лидов с форм заказа в CRM Bitrix 24

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо настроить отправку лидов с форм заказа в CRM Bitrix 24 для двух сайтов.

http://keramogranit.c-mix.ru

http://svp.c-mix.ru

9 лет назад
asdlegioner
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Вывод информации об апдейтах Яндекса и Google

    Для сайта нужно подобное решение seobudget.ru/updates/, но только календарь. Интересует цена решения. С форума Searchengines, пояснения, как работают подобные сервисы: "Информация получается путем анализа изменений в позициях пака контрольных сайтов. Контрольные сайты - обычные ресурсы, которые выбраны тем ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт

    Необходимо создать сайт на котором люди будут размещать информацию позорную для них ( какие то события из жизни , нюансы ) И чтоб увидеть эту информацию , посетителю надо будет платить некую сумму

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка скрипта

    Сайт https://piypiy.com В нем есть 2 косяка: 1) Падает сессия при закрытии браузера 2) Проблемы с нотификациями: Я отвечаю на пост собеседника, ему приходит уведомление о том, что я прокомментировал, но если он мне ответит, то нету нотификации ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить JS скрипт часов

    $5

    Есть часы-виджет предоставленные сторонним сайтом, флеш и js код в приложении, нужно адаптировать их под автономную работу на нашем сайте и показать где нужно вносить правку чтобы часы показывали нужный часовой пояс (хочу показывать время ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос контента с друпал в битрикс

    $50

    Необходимо перенести структуру каталога и содержимое с сайта на друпале http://yaport.su/s2000-2 Описание, отзывы, характеристики, документация, файлы в магазин на платформе битрикс. по всем вопросам обращаться ко мне по аське или скайпу. От вас жду цены и срок.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин/виджет wordpress

    $50

    Необходим WP плагин автокаталога, аналог catalog.am.ru с возможностью автонаполнения. Удобная админка, форма поиска по маркам, опциям и цене. Виджет с формой поиска. ЧПУ. Загрузка данных в csv формате. Вывод данных в табличном виде со вкладками ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить вывод товаров на главной

    Ищу специалиста по ShopCMS Есть магазин, работает на shopCMS, для него имеется ряд дополнений. Необходимо изменить вывод товаров на главной. Так же нужна консультация по поводу добавления отзывов. Подробнее исполнителю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад