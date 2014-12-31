Вывод информации об апдейтах Яндекса и Google

Для сайта нужно подобное решение seobudget.ru/updates/, но только календарь.

Интересует цена решения.

С форума Searchengines, пояснения, как работают подобные сервисы:

"Информация получается путем анализа изменений в позициях пака контрольных сайтов. Контрольные сайты - обычные ресурсы, которые выбраны тем или иным сервисом для анализа. Есть 1000 сайтов, каждый день снимаются позиции для всех этих сайтов и каждый день % изменения позиций находится в примерно одном и том же интервале. В какой то день этот % резко вырастает, что свидетельствует об значительном изменении выдачи - апдейте. Есть куда апдейтов, ссылочный, текстовый, пф, но все они по одной схеме определяются."

Такой сервис мне нужен. Насколько я понимаю, нужен скрипт, который бы определял позицию сайта. И на его основе делать проверки изменения позиций некоторого числа сайтов.