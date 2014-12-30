Корректировка модуля расписания

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки94 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На сайте pobeg.org возникла проблема с модулем расписания. Дата не сходятся с днями недели, необходимо срочно поправить или заменить систему бронирования.

9 лет назад
chokkan
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт

    Необходимо создать сайт на котором люди будут размещать информацию позорную для них ( какие то события из жизни , нюансы ) И чтоб увидеть эту информацию , посетителю надо будет платить некую сумму

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Корректировка скрипта

    Сайт https://piypiy.com В нем есть 2 косяка: 1) Падает сессия при закрытии браузера 2) Проблемы с нотификациями: Я отвечаю на пост собеседника, ему приходит уведомление о том, что я прокомментировал, но если он мне ответит, то нету нотификации ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Подправить JS скрипт часов

    $5

    Есть часы-виджет предоставленные сторонним сайтом, флеш и js код в приложении, нужно адаптировать их под автономную работу на нашем сайте и показать где нужно вносить правку чтобы часы показывали нужный часовой пояс (хочу показывать время ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Перенос контента с друпал в битрикс

    $50

    Необходимо перенести структуру каталога и содержимое с сайта на друпале http://yaport.su/s2000-2 Описание, отзывы, характеристики, документация, файлы в магазин на платформе битрикс. по всем вопросам обращаться ко мне по аське или скайпу. От вас жду цены и срок.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Плагин/виджет wordpress

    $50

    Необходим WP плагин автокаталога, аналог catalog.am.ru с возможностью автонаполнения. Удобная админка, форма поиска по маркам, опциям и цене. Виджет с формой поиска. ЧПУ. Загрузка данных в csv формате. Вывод данных в табличном виде со вкладками ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Изменить вывод товаров на главной

    Ищу специалиста по ShopCMS Есть магазин, работает на shopCMS, для него имеется ряд дополнений. Необходимо изменить вывод товаров на главной. Так же нужна консультация по поводу добавления отзывов. Подробнее исполнителю.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Php + MySql + DLE

    Подключение магазина (DLE) к WebMoney Merchant либо SpryPay. Отписать в ВК http://vk.com/zipposs Договоримся о разумной цене. Настройка скачки товара в виде замены ссылки на одноразовую. (Для защиты товара в обход цены.)

    PHPMySQL
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Приложение под андройд и серверная часть

    С Наступающим Новым годом дамы и господа! Вообщем необходимо разработать клиент серверную систему для организации работы фирмы такси, будет все примерно так: 1) Клиентское приложение под андройд, должно уметь: - общаться с сервером - получать заявки - отправлять смс - общаться ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки по php, Joomla, jcomments

    $15

    Здравствуйте, нужно сделать три правки по пхп, бюджет 15$ 1. http://nova.bi-soft.com.ua/ru/ на главной, в модуле Последние обращения граждан, после перехода по ссылке Подробнее, на странице скрыть форму 2 после отправки формы, нужно чтобы приходила копия письма отправляещему, ...

    PHPJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад