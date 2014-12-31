Правки по php, Joomla, jcomments

$15
Веб-программированиеЗавершен4 заявки220 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, нужно сделать три правки по пхп, бюджет 15$

1. http://nova.bi-soft.com.ua/ru/ на главной, в модуле Последние обращения граждан, после перехода по ссылке Подробнее, на странице скрыть форму

2 после отправки формы, нужно чтобы приходила копия письма отправляещему, типа подтверждение

3 добавить еще одно поле в поиск

PHPJoomla
9 лет назад
volynfc
Андрей 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
9 лет назад
$10
1 день
Рекомендую этого исполнителя, все сделал на отлично, с учетом всех пожеланий, качестевенно и быстро, всегда на связи, рекомендую всем и сам буду обращаться
Отличный закажчик, все ясно и понятно по ТЗ. Рекомендую к сотрудничеству
  • Похожие заказы

  • Мониторинг серверов для DLE 10.2

    Всем доброго времени суток! Есть сайт про игру Unturned на движке DLE 10.2. Нужно написать скрипт, который сможет проверять онлайн ли сервер по IP и порту (которые указываются в дополнительных полях). Также, нужно сделать сортировку серверов по ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интеграция ленда с AmoCRM

    1. Необходимо что бы заявка с лендоса уходиля в CRM создавая контакт и сделку, так же должно передоваться id Google analitics и UTM метка (те же поля что и при встроенной интеграции ) Реализовать ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Добавить транслитеризацию

    $80

    На сайте, если добавить категорию на английском языке-название каталога генерируется автоматически, например: вводим категорию: Test, для неё генерируется каталог: test Если ввести категорию на русском языке-каталог генерируется только цифрами. Нужно добавить транслитеризацию, что-бы при вводе категории на русском-каталог ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Opencart фиьтр

    Перестал работать YMM фильтр Не фильтрует по категориям, не отображается карточка товара + нужно добавить одно еще поле в фильтр

    OpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Нужно два несложных калькулятора, совместимых с joomla

    1. расчёт стоимости вывоза снега пользователь вводит объём, который надо вывести, и тут же видит цену. Цена считается как произведение кубометров на стоимость работы для разных диапазонов: до 200 кубометров одна цена, 200-250 другая, 250-300 третья и ...

    Joomla
    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Исправление ошибок

    Здравствуйте, господа программисты. Вот ссылка на сайт http://centrisol.ru Проблемы: 1. Проблема с корзиной, раньше она(при добавлении в нее товара прокручивалась вместе со скролом), т.е. висела справа вверху при прокрутке сайта вниз-вверх 2. Не правильно считается прибыль от заказа, проблемы ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Форма заказа на почту

    Есть сайт, на joomla 2.5 есть форма заказа, скопированная с другого сайта. Нужно чтобы она отправляла данные введенные в неё мне на почту. форма имеет всплывающие окна с выбором кол-ва пунктов укажите сумму и сроки. отправлю ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад