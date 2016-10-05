doh_06

Андрей Белоконь doh_06

 
38 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Angularjs, Angular, WebPack, Grunt, Gulp, C#, JOOMLA, WORDPRESS, PHP, JS, AJAX

Личные качества

Усидчивый, целеустремленный.

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процент рекомендаций
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0 из 5

Отзывы заказчиков

mikeromanov
Михаил 
40 лет
9 лет в сервисе
Был
24 дня назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Уменьшить все цены на -20%, движок - joomla
Joomla
Задание выполнено как нужно. Спасибо.
Отличный заказчик, ясное ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов
$5
10 баллов
8 лет назад
Доработка плагина для CMS Joomla
Joomla
Отличный программист, сделал все быстро, качественно и недорого. Рекомендую всем и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Отличный заказчик, все четко, задача, коммуникация и все остальное. Рекомендую!
Ответный отзыв
8611611
38 лет
13 лет в сервисе
Был
4 часа назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Исправить показатель PageSpeed у сайта
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Все четко, быстро, без лишних вопросов. Работа закончена раньше заявленого срока. Результат отличный, все работает как требовалось. Стоимость адекватная. Постоянно на связи. Будем обращаться еще.
Отличный заказчик, все четко задача поставлена четко, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
petek568
Алексей 
27 лет
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Поправить магазин на joomla (joomshopping)
Joomla
Всё сделано в лучшем виде, рекомендую!
Отличный заказчик, все просто супер! Рекомендую.
Ответный отзыв
nickfluk
Николай 
43 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
$40
10 баллов
9 лет назад
Работы по Joomshopping
Андрей отлично сделал работу! Профессионал в своем деле.
Отличный заказчик, Все четко рекомендую!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
9 отзывов
$10/час
#370
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
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