Angularjs, Angular, WebPack, Grunt, Gulp, C#, JOOMLA, WORDPRESS, PHP, JS, AJAX
Личные качества
Усидчивый, целеустремленный.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$25
10 баллов
7 лет назад
Joomla
Задание выполнено как нужно. Спасибо.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, ясное ТЗ, оплата без задержек. Рекомендую к сотрудничеству.
$5
10 баллов
8 лет назад
Joomla
Отличный программист, сделал все быстро, качественно и недорого. Рекомендую всем и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко, задача, коммуникация и все остальное. Рекомендую!
$30
10 баллов
9 лет назад
Однозначно рекомендую к сотрудничеству. Все четко, быстро, без лишних вопросов. Работа закончена раньше заявленого срока. Результат отличный, все работает как требовалось. Стоимость адекватная. Постоянно на связи. Будем обращаться еще.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все четко задача поставлена четко, оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству!
$30
10 баллов
9 лет назад
Joomla
Всё сделано в лучшем виде, рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, все просто супер! Рекомендую.
$40
10 баллов
9 лет назад
Андрей отлично сделал работу! Профессионал в своем деле.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, Все четко рекомендую!
Веб-программирование
9 отзывов
$10/час
#370
Прикладное ПО
1 отзыв
$10/час
#102