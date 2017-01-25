Нужен сайт Wordpress (шаблон)! В таком плане даже лучще: plani.kz цена договорная
Доработка плагина для CMS Joomla
Добрый день, для Joomla есть компонент, который позволяет прикреплять дополнительные поля к материалам, называется fieldsattach, у этого компонента возможен вывод информации из этих дополнительных полей в любом месте статьи (http://fieldsattach.com/index.php/support/api-for-template/extra-fields-in-article) Все работает отлично по их сценарию, но мне нужно переделать вывод кода внутри модуля ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ.
Интересует цена и срок.
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