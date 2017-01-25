Доработка плагина для CMS Joomla

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Завершен3 заявки155 просмотров

Добрый день, для Joomla есть компонент, который позволяет прикреплять дополнительные поля к материалам, называется fieldsattach, у этого компонента возможен вывод информации из этих дополнительных полей в любом месте статьи (http://fieldsattach.com/index.php/support/api-for-template/extra-fields-in-article) Все работает отлично по их сценарию, но мне нужно переделать вывод кода внутри модуля ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ.

Интересует цена и срок. 

Joomla
8 лет назад
OXOTnick
39 лет
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
55 отзывов

Выбранный исполнитель

doh_06
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$5
1 день
Отличный программист, сделал все быстро, качественно и недорого. Рекомендую всем и сам планирую в дальнейшем обращаться.
Отличный заказчик, все четко, задача, коммуникация и все остальное. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

doh_06
38 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад