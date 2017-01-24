Сайт на Joomla 3.6.5 На моем сайте отображается каталог и настроен поиск. Требуется разработка сортировки товаров по параметрам (Подбор по параметрам: filter/{category_id}) https://tech.yandex.ru/market/monetization/doc/dg/reference/all-methods-docpage/
Адаптировать сайт в muse
Здравствуйте., есть исходник в Muse, он разлинован по точкам
1 точка-1185 у ней 10 сторбцов
2 точка 980 у ней 9 столбцов
3 точка 768 у ней 5 столбцов
4 точка 480 у ней 6 столбцов
5 точка 320
тут все уже нарисовано. размещено. могу ссылку скинуть человеку который подойдет. на тестовый сайт
Нужно!
1. Адаптировать сайт под устройства на этих точках.
будем проверять
и сразу же. подогнать что бы высота и расстояние между блоками . шрифтами одинаковое было.
косяки подправить по ходу вы всплывания их)
в общем что бы все работало и было красиво
на шаблонные сообщения не отвечаю
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