Адаптировать сайт в muse

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Закрыт3 заявки98 просмотров

Здравствуйте., есть исходник в Muse, он разлинован по точкам 

1 точка-1185 у ней 10 сторбцов 

2 точка 980 у ней 9 столбцов 

3 точка 768 у ней 5 столбцов 

4 точка 480 у ней 6 столбцов 

5 точка 320 

тут все уже нарисовано. размещено. могу ссылку скинуть человеку который подойдет. на тестовый сайт 

Нужно! 

1. Адаптировать сайт под устройства на этих точках. 

будем проверять 

webmark.com.ua/mobile/ 

quirktools.com/screenfly/ 

и сразу же. подогнать что бы высота и расстояние между блоками . шрифтами одинаковое было. 

косяки подправить по ходу вы всплывания их) 

в общем что бы все работало и было красиво 

на шаблонные сообщения не отвечаю

8 лет назад
Romanenko38rus
Николай 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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