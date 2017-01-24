Адаптировать сайт в muse

Здравствуйте., есть исходник в Muse, он разлинован по точкам

1 точка-1185 у ней 10 сторбцов

2 точка 980 у ней 9 столбцов

3 точка 768 у ней 5 столбцов

4 точка 480 у ней 6 столбцов

5 точка 320

тут все уже нарисовано. размещено. могу ссылку скинуть человеку который подойдет. на тестовый сайт

Нужно!

1. Адаптировать сайт под устройства на этих точках.

будем проверять

webmark.com.ua/mobile/

quirktools.com/screenfly/

и сразу же. подогнать что бы высота и расстояние между блоками . шрифтами одинаковое было.

косяки подправить по ходу вы всплывания их)

в общем что бы все работало и было красиво

на шаблонные сообщения не отвечаю