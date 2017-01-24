Front-end-разработчик

В ИТ-аутсорсинговую компанию требуется Frontend-разработчик для работе на проекте в течение 1,5 месяцев (в настоящий момент). Есть вероятность, что проект затем будет продлен. Ориентировочная сумма указана графе, окончательная сумма оговаривается если мы договариваемся о сотрудничестве. Удаленная работа, интересный проект, стабильная компания. Опыт работы front-end разработчиком от 2 лет. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ С D3.JS и Ember.JS!