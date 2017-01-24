Создать калькулятор по образу и подобию

Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными ...