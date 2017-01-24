Доработка сайта на bitrix

Вес товаров не берется из модификаций учетной программы, далее в битрикс.. и соответственно Едост считает вес/деньги не корректно.

Товар рассчитывается через едост не правильно, ранее стояли кг с ошибкой, ошибку исправили, подсчет идет все равно с ошибкой...пример – http://biokit.ru/catalog/obezzhelezivanie_osvetlenie_demanganatsiya_vody/vodoochistka_komplekt_biokit_filtr_osvetleniya_obezzhelezivaniya_1252_korpus_filtra_ruchnoy_klapan_u/

При оформлении товаров не считает едост вес, и соответственно не предлагается доставка (пока нашли 2 товара!), при этом вес стоит и в учетке и в битриксе – аналогично вышестоящим пунктам про вес