Требуется доработка проекта на symfony2. Список доработок с кандидатами. В ваших предложениях просьба указывать ваш рейт за час.
Доработка сайта на bitrix
Вес товаров не берется из модификаций учетной программы, далее в битрикс.. и соответственно Едост считает вес/деньги не корректно.
Товар рассчитывается через едост не правильно, ранее стояли кг с ошибкой, ошибку исправили, подсчет идет все равно с ошибкой...пример – http://biokit.ru/catalog/obezzhelezivanie_osvetlenie_demanganatsiya_vody/vodoochistka_komplekt_biokit_filtr_osvetleniya_obezzhelezivaniya_1252_korpus_filtra_ruchnoy_klapan_u/
При оформлении товаров не считает едост вес, и соответственно не предлагается доставка (пока нашли 2 товара!), при этом вес стоит и в учетке и в битриксе – аналогично вышестоящим пунктам про вес
Заявки фрилансеров
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