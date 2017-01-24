Написать мини чат для laravel 4.2

$13
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок129 просмотров

Написать простенький мини чат c функциями:

- Добавления смайлики

- Цитирования 

- Пользователь с правами админа мог удалять сообщения.

- С кэшированием

- Сообщения хранить в mysql

- Желательно на AJAX

Все делать по феншую ларавер у чата должна быть модель и контроллер.

Пример: http://stock-exchange.ucoz.com/_ld/7/98402356.png

Сам сайт https://emanga.ru могу дать доступ к тестовому сайту или скинуть архив my Manga Reader CMS

Оплатить могу яндекс деньги или через сбербанк.

AJAXLaravelMySQL
8 лет назад
owari
39 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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