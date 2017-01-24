Разработать плагин, скрипт или модуль для POS – терминала

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки100 просмотров

Требуется разработать плагин, скрипт или модуль для POS-терминала позволяющий предоставлять скидку по дисконтной карте. Нужна полная доскональная консультация по данному вопросу и сопровождение на всех этапах внедрения проекта.

Коротко по теме. Есть рынок свободный от дисконтных карт от слова "совсем" (это не Россия). Интересует возможность и реализация внедрения на рынок дисконтных карт без привязки к конкретному магазину, а общих типа связной-клуб или малина. Насколько трудоемка и материальнозатратна данная затея.

8 лет назад
guest_14852078038624
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров