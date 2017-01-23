Нужно доработать главную страницу, вывести на нее категории товаров, строку поиска, лучшие товары, распродажа, новые. Сверстать все по готовому макету, сроки 1 неделя Пишите примерные цены. По сложности примерно как тут: http://wp.rivertheme.com/ri-ione/home-minimal-with-filter
Одностраничная оплата для сайта на WP сервисом Paysera.LT
Сайт http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/
Информация о интеграции здесь https://developers.paysera.com/ru/payments/current#integration-via-library
Важно!
У сервиса есть готовые модули:
- кнопка donate
- модуль для woocommerce
их не требуется устанавливать !
Требуется установка через библиотеку или иной способ указанный в документации
возможно , есть способ использовать плагин для woocommerce , важно чтобы не было прохода через корзину
и был одностраничник !
C стороны нашего сайта
должны выгружаться :
- имя клиента
- email клиента
- комментарии клиента
- дата предстоящего мероприятия
- еще два технических поля данные из которого пойдут в комментарии
Пример интеграции
http://www.geltonossofosklubas.lt/
далее идет перевод на paysera
для этого сайта пример скрипта
Заявки фрилансеров
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