Одностраничная оплата для сайта на WP сервисом Paysera.LT

Сайт http://joxi.ru/KAxboD1sMM1eBm на шаблоне Jupiter http://demos.artbees.net/jupiter5/

Информация о интеграции здесь https://developers.paysera.com/ru/payments/current#integration-via-library

Важно!

У сервиса есть готовые модули:

- кнопка donate

- модуль для woocommerce

их не требуется устанавливать !

Требуется установка через библиотеку или иной способ указанный в документации

возможно , есть способ использовать плагин для woocommerce , важно чтобы не было прохода через корзину

и был одностраничник !

C стороны нашего сайта

должны выгружаться :

- имя клиента

- email клиента

- комментарии клиента

- дата предстоящего мероприятия

- еще два технических поля данные из которого пойдут в комментарии

Пример интеграции

http://www.geltonossofosklubas.lt/

http://joxi.ru/J2bDVowSX0Veqr

http://joxi.ru/V2VdLJwSxdkXqr

далее идет перевод на paysera

для этого сайта пример скрипта