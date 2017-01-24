Внести правки на сайте.

Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницыКоличество блокирующих скриптов на странице: 5. Количество блокирующих ресурсов CSS на странице: 6. Они замедляют отображение контента. Все содержание верхней части страницы отображается только после ...
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В связи с переносом одного города на другой домен, необходимо внести изменения в функционал сайта. CMS самописная, ТЗ в приложение.
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