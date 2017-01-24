Внести правки на сайте.

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Завершен4 заявки120 просмотров

В связи с переносом одного города на другой домен, необходимо внести изменения в функционал сайта. CMS самописная, ТЗ в приложение.

8 лет назад
miha_o_g
Михаил 
35 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$35
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Грамотно поставленная задача и своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

nail_ismayilov
Наиль 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад