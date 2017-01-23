Добрый день! Нужен специалист по Wordpress Есть интернет-магазин https://goo.gl/Nlh4gL на WP 4.4 и плагин версия WP Shop 3.3.5 Необходимо добавить функционал: 1. Синхронизация с прайсом поставщика Exel 2. Отображать наличие/отсутствие товара и ...
Сделать мультиязычным сайт на Joomla 3
Добрый день уважаемые мастера
Есть сайт работающий на CMS Joomla3. Надо сделать так что бы редактировалась сразу несколько языков сразу, то есть при добавлении статьи, категории, меню или любых других материалов сразу указывается и на другом языке. Как на WordPress есть Плагин Polylang.
Во вложении имеется рисунок, где примерно нарисовал как будет выглядеть на примере добавления материала.
Возможно ли такое сделать? Если да, то
Сколько будет стоить такая работа и сколько времени займет!?
Работаем только через БС или прямая оплата по факту работы.
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Заявки фрилансеров
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