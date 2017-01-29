Калькулятор для сайта

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Завершен10 заявок166 просмотров

На сайте https://setka-moskitka.ru есть калькулятор https://setka-moskitka.ru/calc/setka-moskitkaru_Calc.swf

Он на флеше, то есть на мобильных устройствах не отображается. 

Задача - на основе этого калькулятора создать калькулятор, чтобы отображался и в мобильных устройствах тоже.

8 лет назад
alowell
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$40
3 дня
Прекрасно выполненная работа, очень грамотный специалист! Рекомендую!
Отличный заказчик и очень интересный проект. Оплата поступила сразу после сдачи и проверки работы. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад