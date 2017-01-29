1)В категории нужно внедрить функцию, чтобы юзер переходил на сторонний сайт при выборе нужной категории. 2)Для товаров тоже самое, при открытии товара, юзера перебрасывает на сторонний сайт. 3)Переделать модуль быстрого заказа. ...
Калькулятор для сайта
На сайте https://setka-moskitka.ru есть калькулятор https://setka-moskitka.ru/calc/setka-moskitkaru_Calc.swf
Он на флеше, то есть на мобильных устройствах не отображается.
Задача - на основе этого калькулятора создать калькулятор, чтобы отображался и в мобильных устройствах тоже.
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