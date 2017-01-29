Калькулятор для сайта

На сайте https://setka-moskitka.ru есть калькулятор https://setka-moskitka.ru/calc/setka-moskitkaru_Calc.swf

Он на флеше, то есть на мобильных устройствах не отображается.

Задача - на основе этого калькулятора создать калькулятор, чтобы отображался и в мобильных устройствах тоже.