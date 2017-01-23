Разместить Робокасса на сайте, созданном на wix

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки406 просмотров

Есть интернет-магазин от Wix, нужно добавить Робокассу, на Робокассе зарегистрировался, но навыков не хватает для настройки модуля Робокассы.

Wix
8 лет назад
ustinov74
Андрей 
56 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров