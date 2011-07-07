Создать WP шаблон (с гибкими настройками) + натянуть дизайн

Добрый день. Нужно создать шаблон на WP и сверстать 5 страниц по готовому дизайну (с мобильной адаптацией) для инфосайта. Основной и мобильный макет верстки имеется.

Основная задача – это гибкость настройки шаблона, через панель управления сайта.

Все визуальные элементы сайта хотелось бы оформить как виджеты, которые можно будет свободно перемещать, менять их расположения в симантическом блоке, настраивать вводные параметры самого виджета, например, из какой категории статьи, лимит отбора, порядок и принцип сортировки, какой шаблон для отображения использовать.

В связи с этим нужна мультишаблонность, к каждой базисной странице (главная, рубрики, блог, вопрос-ответ и статья), т.е каждая данная страница настраивается отдельно и тоже касается и сайдбара

Все подробные описания по каждому виджету и по блокам сайта будут.

Расположение семантических блоков на сайте – жесткое и задается на уровне шаблона-каркаса. Например, каркас главной страницы и её блоки: хедер, меню, область контента, сайдбар, футер. В каждый блок можно расположить любой виджет.

Количество использования виджетов на шаблоне-каркасе – программно неограниченно.

Количество шаблонов-каркасов – программно неограниченно и легко добавляются и модернизируются.

От типа сущности и для каждой конкретной можно определить использование любого шаблона-каркаса. Например, все страницы статьей используют каркас Article, но некая статья рендериться на основе каркаса LandingPage.

Важно!!! Прикиньте пожалуйста сколько это будет стоить и какие сроки вам на это необходимы.

Ниже приатачил пару страниц для понимания дела))) 2 скрола главной и 2 скрола статьи.