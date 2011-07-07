Создать WP шаблон (с гибкими настройками) + натянуть дизайн

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Добрый день. Нужно создать шаблон на WP и сверстать 5 страниц по готовому дизайну (с мобильной адаптацией) для инфосайта. Основной и мобильный макет верстки имеется. 

Основная задача – это гибкость настройки шаблона, через панель управления сайта. 

Все визуальные элементы сайта хотелось бы оформить как виджеты, которые можно будет свободно перемещать, менять их расположения в симантическом блоке, настраивать вводные параметры самого виджета, например, из какой категории статьи, лимит  отбора, порядок и принцип сортировки, какой шаблон для отображения использовать. 

В связи с этим нужна мультишаблонность, к каждой базисной странице (главная, рубрики, блог, вопрос-ответ и статья), т.е каждая данная страница настраивается отдельно и тоже касается и сайдбара 

Все подробные описания по каждому виджету и по блокам сайта будут. 

Расположение семантических блоков на сайте – жесткое и задается на уровне шаблона-каркаса. Например, каркас главной страницы и её блоки: хедер, меню, область контента, сайдбар, футер. В каждый блок можно расположить любой виджет. 

Количество использования виджетов на шаблоне-каркасе – программно неограниченно. 

Количество шаблонов-каркасов – программно неограниченно и легко добавляются и модернизируются. 

От типа сущности и для каждой конкретной можно определить использование любого шаблона-каркаса. Например, все страницы статьей используют каркас Article, но некая статья рендериться на основе каркаса LandingPage. 

Важно!!! Прикиньте пожалуйста сколько это будет стоить и какие сроки вам на это необходимы.  

Ниже приатачил пару страниц для понимания дела))) 2 скрола главной и 2 скрола статьи.

WordPress
8 лет назад
Game_Over902
Ваня 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров