Специалист по javascript , нужен скрипт для Adwords

Необходим человек хорошо разбирающийся в java для написания скрипта для эдвродс. ТЗ и беседа со специалистом по настройке выбранному исполнителю.

Рабочий процесс: Вас скоординирую со специалистом по рекламе, он обсуждает с вами задачу основываясь на знаниях интерфейса и возможностей гугла составляем ТЗ, вы применяете свои навыки в java. Результат готовый скрипт который запускаем в работу на действующих рекламных компаниях.

Оплата по договоренности, исходя из вашей стоимости часа работы и затраченного времени на реализацию.