Специалист по javascript , нужен скрипт для Adwords

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки99 просмотров

Необходим человек хорошо разбирающийся в java для написания скрипта для эдвродс. ТЗ и беседа со специалистом по настройке выбранному исполнителю. 

Рабочий процесс: Вас скоординирую со специалистом по рекламе, он обсуждает с вами задачу основываясь на знаниях интерфейса и возможностей гугла составляем ТЗ, вы применяете свои навыки в java. Результат готовый скрипт который запускаем в работу на действующих рекламных компаниях.  

Оплата по договоренности, исходя из вашей стоимости часа работы и затраченного времени на реализацию.

Google AdsJavaJavaScript
8 лет назад
levelUp1
Вова 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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