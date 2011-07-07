Регистрировать вручную кошелек на advcash.com

Нужно регистрировать кошельки на advcash.com , я дам Имя и Фамилию, имейл и пароль, нужно ввести эти данные на странице https://wallet.advcash.com/ru/register и таким образом зарегистрируется кошелек. За 1 кошелек оплата 10 рублей. Всего будет 20 кошельков.