Регистрировать вручную кошелек на advcash.com

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки218 просмотров

Нужно регистрировать кошельки на advcash.com , я дам Имя и Фамилию, имейл и пароль, нужно ввести эти данные на странице https://wallet.advcash.com/ru/register   и таким образом зарегистрируется кошелек.  За 1 кошелек оплата 10 рублей. Всего будет 20 кошельков.

8 лет назад
mhovard2
Майкл 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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