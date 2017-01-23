Js - кодер

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Закрыт5 заявок82 просмотра

Добрый день

Ищу js прогера на не тривиальную и не простую задачку - прошу отписать тех кто уверен в своих силах, полное тз озвучу при общении.

Спасибо.

JavaScript
8 лет назад
worldinsoft
Ребутова 
42 года
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 отзывов

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Нет заявок фрилансеров