Вот доска которая нужна вот образец цена и сроки хостинг и домен есть оплочен.
Доработать функционал сайта на shop script 7 webasyst
Добрый день.
необходимо доработать функционал сайта на shop script 7
Собственно старюсь максимально точно обозначить ТЗ
Купили тему тут supreme.primera.lv/?color...
Модуль калькулятора как на примере , но не так важно, просто удобно (обозначьте сумму денег, либо предложите вариант) см.ниже:
В карточке товара модуль калькулятора как тут www.obi.ru/plitka-nastenn... (мы можем подобрать нужное количество) .
Раскладка плитки должна быть так tesser.ru/catalog/keramic...
А карточка товара плитки так tesser.ru/catalog/keramic...
Возможность фильтра как тут www.obi.ru/plitka/napolna... ( функционал)
Но расположение горизонтальное как тут xn------6cdacaqdwctnbet0a...--p1ai/magazin/folder/ keramogranit-plitka-keramicheskaya хотя не принципиально можно оставить как в шаблоне .
Каталог должен быть как тут ( а именно вывод подкатегорий при нажатии должен смещаться вниз , а не вправо как у нас ) xn------6cdacaqdwctnbet0afekpejkl4ajjssckdg...
стоимость и сроки без учета парсинга товаров (отдельно стоимость с учетом парсинга).
А так же при возможности, оптимизацию под сео и настройки в яндекс директ.
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