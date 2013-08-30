Доработать функционал сайта на shop script 7 webasyst

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Закрыт1 заявка93 просмотра

 

Добрый день. 

необходимо доработать функционал сайта на shop script 7 

Собственно старюсь максимально точно обозначить ТЗ 

Купили тему тут supreme.primera.lv/?color... 

Модуль калькулятора как на примере , но не так важно, просто удобно (обозначьте сумму денег, либо предложите вариант) см.ниже: 

В карточке товара модуль калькулятора как тут www.obi.ru/plitka-nastenn... (мы можем подобрать нужное количество) . 

Раскладка плитки должна быть так tesser.ru/catalog/keramic... 

А карточка товара плитки так tesser.ru/catalog/keramic... 

Возможность фильтра как тут www.obi.ru/plitka/napolna... ( функционал) 

Но расположение горизонтальное как тут xn------6cdacaqdwctnbet0a...--p1ai/magazin/folder/ keramogranit-plitka-keramicheskaya хотя не принципиально можно оставить как в шаблоне . 

Каталог должен быть как тут ( а именно вывод подкатегорий при нажатии должен смещаться вниз , а не вправо как у нас ) xn------6cdacaqdwctnbet0afekpejkl4ajjssckdg... 

стоимость и сроки без учета парсинга товаров (отдельно стоимость с учетом парсинга). 

А так же при возможности, оптимизацию под сео и настройки в яндекс директ.

Webasyst
8 лет назад
obidom
41 год
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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