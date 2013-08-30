Выпадающий список + выборка SQL (html, php)

Задание 1. Нужно добавить выпадающий список в таблицу. Сейчас таблица выбирает нужные данные .php и передает их на страницу .html в виде:

{% for user in INFO %}

{{ user.umki }}

{{ результат выпадающего списка }}

{{ user.deqqq }}

{% endfor %}

Исполнителю будут переданы два файла php и html. Сделать выпадающий список сразу в html нельзя, так как планируется в SQL запросе использовать конструкцию: ...WHERE user_id = ' . $user->data['user_id'] . ' (подстановка id юзера в базе)

Задание 2. Написать SQL запрос который можно было бы подставить и в выпадающий список или просто показать результат на странице в виде {{ результат запроса }} . В таблице stock выбираем все записи колонки flowers (например: ROZA, TULIP) WHERE user_id = ' . $user->data['user_id'] . ' Далее по flowers находим таблицы roza_1d, tulip_1d (названия таблиц строчными буквами + _1d). В этих таблицах находим cena WHERE dd = '30-08-2013'. Потом считаем: умножаем поля на поля и показываем результат (детали исполнителю).

Есть примеры работающих запросов. Требования знать sql, php и html.