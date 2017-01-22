Программист со знаниями java script и html5

Александр взял проект 3его февраля, сказал, что за неделю, примерно, будет выполнено. Работает только по 50 процентной предоплате. Через безопасные сделки веблансера категорически отказался, так как хотел получить часть денег сразу. Соответственно я перевел предоплату, в размере 200 долларов, ему на вебмани кошелек Z310852964019 Целый месяц он кормил завтраками, что вот-вот доделаю и покажу. Через месяц он пропал на неделю - не отвечал на сообщения. Обьявился через неделю, сказал, что проблемы со здоровьем и не мог быть на связи и опять же пообещал что вот-вот завтра-послезавтра будет все готово. В общем, сейчас 24 марта прошло больше, чем полтора месяца и никаких результатов я не получил. На сообщения Александр перестал отвечать. Последний раз связь была 10 дней назад, Александр сказал, что передаст мой заказ своему партнеру, т.к. сам не может выполнить - более ответов на сообщения не было. Настоятельно не рекомендую обращатся к данному исполнителю, если не хотите потратить свое время и деньги в пустую! Буду обращатся в арбитраж вебмани за блокировкой вебмани аттестата на который совершал перевод.