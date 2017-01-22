Поправить мелкий баг на Wordpress

В сайте на wordpress сделан вывод описание категории, например, http://metabox.by/produkcija/

Сверху и снизу записей.

Раньше все работало ок, потом почему-то перестало - и сейчас выдается несколько форм описания и само описание НЕ сохраняется.

Плюс там почему-то в админке появилось несколько полей описаний в рубрике.

Нужно это поправить, плюс сделать мелкую доработку: чтобы описания записей, которые выводятся в рубриках вот тут https://gyazo.com/c0eb6339457b1d04b37d3e01f3b182ba - были без всякого оформления (только текст) и вели бы обычной ссылкой (без эффектов наведения) на саму запись.

Сроки не горят.

Бюджет 500р, этапы: согласование, выбор исполнителем, доступы, оплата по факту Яндекс или Вебмани.