Доделать меню в друпал 6

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Завершен2 заявки126 просмотров

Здравствуйте! Проблема заключается в том, что добавили картинки для каждого пункта в меню, но картинки наезжают на текст и при наведении вообще картинка исчезает. Надо немного отредактировать данный момент. 

Drupal
8 лет назад
useroff
39 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад
$4
1 день
Отличный исполнитель! Рад знакомству с таким понимающим исполнителем!
Приятно работать с позитивным человеком, который четко ставит задачу. Оплата моментально после сдачи работы. Рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Flopsi
28 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
8 лет назад

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