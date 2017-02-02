Размещение заказа в БД php HTML JavaScript VueJs

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки191 просмотр

Добрый день

В новом магазине отказались от штатного каталога  Virtumart, от корзины их заменили самописными  модулями корзина на Vue.Js  и  каталог на jQuery

Список стоящих задач на развёрнутой копии на первом этапе:

1. размещение заказа в БД

2. шаблон для писем

3. письма о заказах: отправлять админу и клиенту

HTMLJavaScriptjQueryPHPVue.js
8 лет назад
saloma121
Вадим 
44 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
5 дней
спасибо
Спасибо.

Заявки фрилансеров

Yacovets
28 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад