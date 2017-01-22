Переход на элемент на карте Яндекс

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки131 просмотр

На анонсной странице (сайт Битрикс, Старт) выводится Яндекс карта с привязкой заведений на ней.  Над метками написаны названия элементов. При нажатии на метке выводится балун с фото отеля, его коротким описанием. При двойном нажатии происходит переход на детальную страницу данного элемента

8 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров