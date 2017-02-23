Почистить сайт от вируса

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Завершен6 заявок158 просмотров

Доброго времени, уважаемые фрилансеры!

На сайте был обнаружен вирус (ругаются антивирусные сервисы и стоит пометка в Яндекс.Вебмастер).

Ищем специалиста, который сможет: 1) Вылечить сайт от вирусов 2) Устранить уязвимости и предотвратить дальнейшие заражения. 

8 лет назад
top007
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$25
1 день
Спасибо Андрею за выполненную работу! Всегда на связи, очень приятен в общении! Скорее всего поработаем еще :)
Рекомендую сотрудничать! Оплата состоялась в точности по договорённости, в полном объёме и в срок. В процессе получил ответы на все возникавшие вопросы. Было приятно иметь дело :) Буду рад сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

andkln
Андрей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

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