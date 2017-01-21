Создать сайт статей на Yii2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок180 просмотров

Нужно сделать сайт со статьями (записями), которые добавляются пользователями. Регистрация и авторизация пользователей. Поиск и фильтр статей по категориям и региону.

Единица информации на сайте - запись, включает в себя:

  • название
  • краткое описание
  • ключевые слова для поиска
  • файлы для загрузки - от 1 до нескольких
  • категория/подкатегория
  • регион
Это первая часть из нескольких проектов с общей регистрацией, поэтому разработка только на Yii2. С расчетом на продолжение сотрудничества. Проекты и детали готовы обсудить в личке.Общее ТЗ в аттачменте. Дизайн - выберем HTML шаблон на Bootstrap в коллекциях типа themeforest.com.

Предлагайте плз стоимость и сроки.

BootstrapHTMLYii
8 лет назад
den-tkach
Денис 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров