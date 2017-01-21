Установка скрипта фотохостингаНужно установить и настроить скрипт фото хостинга ArtVenue : Image Sharing Community Script. https://codecanyon.net/item/artvenue-image-sharing-community-script/5771542 Прошу сразу указывать вашу цену. Спасибо.
Создать сайт статей на Yii2
Нужно сделать сайт со статьями (записями), которые добавляются пользователями. Регистрация и авторизация пользователей. Поиск и фильтр статей по категориям и региону.
Единица информации на сайте - запись, включает в себя:
- название
- краткое описание
- ключевые слова для поиска
- файлы для загрузки - от 1 до нескольких
- категория/подкатегория
- регион
Предлагайте плз стоимость и сроки.
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