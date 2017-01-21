Создать сайт статей на Yii2

Нужно сделать сайт со статьями (записями), которые добавляются пользователями. Регистрация и авторизация пользователей. Поиск и фильтр статей по категориям и региону.

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Это первая часть из нескольких проектов с общей регистрацией, поэтому разработка только на Yii2. С расчетом на продолжение сотрудничества. Проекты и детали готовы обсудить в личке.Общее ТЗ в аттачменте. Дизайн - выберем HTML шаблон на Bootstrap в коллекциях типа themeforest.com

Предлагайте плз стоимость и сроки.