Разработать модули для веб-приложения AngularJS+NodeJS

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Закрыт1 заявка106 просмотров

У нас есть внутрикорпоративное приложение, написанное на AngularJS + NodeJS + MySQL

Необходимо разработать несколько дополнительных экранов (с бекэндом) по имеющемуся ТЗ.

Оценка объема работ - 80 часов.

По структуре приложения и ТЗ все, что нужно, расскажем.

Напишите что делали на Angular и Node и какую оплату ожидаете за 80 часов работы.

AngularMySQLNode.js
8 лет назад
jarx
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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