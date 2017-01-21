Разработать модули для веб-приложения AngularJS+NodeJS

У нас есть внутрикорпоративное приложение, написанное на AngularJS + NodeJS + MySQL

Необходимо разработать несколько дополнительных экранов (с бекэндом) по имеющемуся ТЗ.

Оценка объема работ - 80 часов.

По структуре приложения и ТЗ все, что нужно, расскажем.

Напишите что делали на Angular и Node и какую оплату ожидаете за 80 часов работы.