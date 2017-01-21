Сделать скрипт для прослушивания радио

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Добрый день! Необходимо написать скрипт, который бы позволил слушать радио онлайн на странице сайта и, соответственно, настроить его вывод на странице (что-то наподобии http://www.mp3bass.ru/online_radio/). Оставляем заявки и цену.

8 лет назад
Ruslan-M
Руслан 
30 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

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