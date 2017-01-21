Установить тему для WP, прикрутить соответствующие модули. Либо установить на другой движок и доработать тему по ТЗ. Плюс нужна работа по подбору и обработке изображений (дизайн банеров и тд.) Работа через GIT. ...
Сделать скрипт для прослушивания радио
Добрый день! Необходимо написать скрипт, который бы позволил слушать радио онлайн на странице сайта и, соответственно, настроить его вывод на странице (что-то наподобии http://www.mp3bass.ru/online_radio/). Оставляем заявки и цену.
Заявки фрилансеров
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