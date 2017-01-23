Редирект на нужную языковую версию сайта по языку браузера

Есть сайт (одностраничник) в двух языках.

Версии находятся в каталогах (www..com/en/...)

Надо сделать, чтобы при входе на основной домен (www..com) пользователя перенаправляло на языковую версию в зависимости от настройки языка в браузере пользователя.