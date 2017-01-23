Редирект на нужную языковую версию сайта по языку браузера

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок222 просмотра

Есть сайт (одностраничник) в двух языках.

Версии находятся в каталогах (www..com/en/...)

Надо сделать, чтобы при входе на основной домен (www..com) пользователя перенаправляло на языковую версию в зависимости от настройки языка в браузере пользователя.

8 лет назад
vansterito
27 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Yuri-web
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$4
1 день
Юрий всё выполнил качественно и в срок. Рекомендую!
Все было чётко и ясно. По-этому, и работать было легко. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Yuri-web
Юрий 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад