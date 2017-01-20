Брифы на разработку Лендингов в прикрепленных файлах
Правка верстки шапки сайта или/и оптимизация
Сайт potolki.ferico.by - на wordpress
Главная задача, чтобы верхняя часть сайта (фоновая картинка с формой) грузились одновременно с шапкой или с минимальной задержкой (до 1 сек).
Я Вижу три варианта реализации:
1) Перенос картинки вместе с формой в шапку и правка стилей, чтобы это все адекватно выглядело на разных разрешениях.
2) Оптимизация сайта (перенос скриптов и неважных стилей в подвал + другие необходимые манипуляции), оптимизационный плагин уже установлен.
3) Сочетание двух предыдущих.
Прошу присылать предложения с ориентировочной стоимостью и сроком выполнения проекта.
Благодарю!
P.S. Оставляйте свой скайп для быстрой связи, и если оставили не забывайте его проверять.
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