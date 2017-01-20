Правка верстки шапки сайта или/и оптимизация

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка72 просмотра

Сайт potolki.ferico.by  - на wordpress

Главная задача, чтобы верхняя часть сайта (фоновая картинка с формой) грузились одновременно с шапкой или с минимальной задержкой (до 1 сек).

Я Вижу три варианта реализации:

1) Перенос картинки вместе с формой в шапку и правка стилей, чтобы это все адекватно выглядело на разных разрешениях.

2) Оптимизация сайта (перенос скриптов и неважных стилей в подвал + другие необходимые манипуляции), оптимизационный плагин уже установлен.

3) Сочетание двух предыдущих.

Прошу присылать предложения с ориентировочной стоимостью и сроком выполнения проекта.

Благодарю!

P.S. Оставляйте свой скайп для быстрой связи, и если оставили не забывайте его проверять.

WordPress
8 лет назад
RomanGran-it
Роман 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров