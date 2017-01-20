Требуется разработка сервиса бронирования

Нам требуется команда, не менее 4-х человек, в портфолио имеющие действующие сложные проекты, выполненные на Yii 2 или SF 2, для разработки сервиса, позволяющего бронировать:

- авиабилеты;

- ж/д билеты;

- отели;

- автомобили;

- прочее.

Некий аналог сайта anywayanyday. Источником данных являются существующие глобальные веб-сервисы (Galileo, Sabre, Amadeus и др.), отдающие результаты по API.

Архитектура должна позволять гибко добавлять/убирать разные источники, иметь различные фронтенды для различных стран (регионов), предоставлять покупателям функциональный личный кабинет, создавать на базе сервиса мобильные приложения.

Иметь возможность интеграции сервиса на сайты партнеров и другие возможности, перечень которых будет перечислен в ТЗ.

Наша компания достаточно долгое время занимается этим бизнесом и пришла к пониманию, какой необходим функционал для нового сервиса.

Просьба указать необходимый ориентировочный бюджет и срок выполнения проекта.

Проект сложный, поэтому реально оценивайте свои силы и возможности.