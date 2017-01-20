Установить готовую верстку интернет магазина на движек

Доброго времени суток.

Есть готовая верстка интернет магазина.

Ищется программист работающий с laravel, или с yii2 на крайний случай.

Нужно уже готовое решение для интернет магазина, с понятным прямым кодом, что бы можно было прикручивать дальше необходимый функционал при развитии магазина.

Возможно и написание движка с нуля, только с опытом работы с laravel.

Верстка сделана хорошо, могу скинуть по запросу.

Другие движки и платформы не интересуют, пожалуйста не тратьте мое и свое время!