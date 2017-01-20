Добрый день! Нужен шаблон wordpress Копия сайта bilim-all.kz Модуль тестирование не нужен
Спарсить карточки товаров интеренет магазина в woocomerce
Спарсить карточки товаров (фото, описание, метатеги) интернет магазина и подгрузить в wp.
Парсить будем с чужого сайта. Доступа нет.
Прошу писать предложения цены за карточку. Донора ещё выбираем он может оказаться на чём угодно - битрикс, wp, всё что ещё угодно.
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