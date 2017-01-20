Спарсить карточки товаров интеренет магазина в woocomerce

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Закрыт6 заявок114 просмотров

Спарсить карточки товаров (фото, описание, метатеги) интернет магазина и подгрузить в wp.

Парсить будем с чужого сайта. Доступа нет.

Прошу писать предложения цены за карточку. Донора ещё выбираем он может оказаться на чём угодно - битрикс, wp, всё что ещё угодно.

WordPress
8 лет назад
pollloid
Юрий 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
19 часов назад

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