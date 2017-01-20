Создать онлайн-калькулятор шкафа

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Закрыт8 заявок121 просмотр

Создать калькулятор по типу примера. см.картинку. 

Функционал: клиент радиокнопкой выбирает необходимые позиции, нажимает на расчет, выходит форма для заполнения контактов, заполняет контакты и автоматом все указанные данные поступают на почту исполнителю. 

Сроки: не более 7 дней.

Цена: пишите адекватную. 

Обязательно: наличие в портфолио подобного рода работ.

8 лет назад
liliya2404
Лилия 
42 года
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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