Здравствуйте. Нужно доработать скрипт, который выводит кей из реферера с поисковых систем. Сам скрипт находится в папке js/script.js. Нужно сделать его на php, чтобы он работал на dle и на простом php сайте. К нему ...
Создать онлайн-калькулятор шкафа
Создать калькулятор по типу примера. см.картинку.
Функционал: клиент радиокнопкой выбирает необходимые позиции, нажимает на расчет, выходит форма для заполнения контактов, заполняет контакты и автоматом все указанные данные поступают на почту исполнителю.
Сроки: не более 7 дней.
Цена: пишите адекватную.
Обязательно: наличие в портфолио подобного рода работ.
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