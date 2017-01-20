Проблема с функцией sendmail

Проблема на хостинге Agava. В общем, такая ситуация. В коде сайта new.ridjey.ru используется функция mail, которая порождает ошибку WARNING: RunAsUser for MSP ignored, check group

ids (egid=209, want=51). Адрес формы - http://new.ridjey.ru/index.php?postform1&vi=23905 . Ошибка, несмотря на то, что вывод ошибок отключен, все равно выводится. Функция работает, но вот такое предупреждение дает. И оно не гасится. Нужна помощь. Может кто-то разбирается, если не в настройках апача, то в сервере, чтобы отстроить сэндмэйл. Ломает дизайн...

Вопрос срочный, текст привожу от нашего программиста. Кто может решить вопрос?