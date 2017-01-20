Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Вы будете:

  • Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;
  • Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;
  • Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.
Желаемые навыки и опыт

Нам нужны люди, которые:

  • Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;
  • Понимают и применяют принципы ООП, Design Patterns, MVC;
  • Знают SQL, имеют опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - не менее 2 лет. Знание принципов работы с документо-ориентированными СУБД;
  • Знают JavaScript, AJAX, имеют опыт работы с фреймворками jQuery, Prototype, Mootols и др.;
  • Желателен опыт работы с PHP-фреймворками Zend Framework, Symphony, Yii;
  • Имеют опыт работы с XML, JSON, XSLT;
  • Знают системы контроля версий Git;
  • Свободно владеют HTML5 и CSS3;
  • На «ты» с *nix-системами;
  • Готовы развиваться в молодом коллективе профессионалов;
  • Старше 25 лет, но младше 45.
У нас:
  • Работа в молодом коллективе;
  • Возможность карьерного роста.
О компании:

Молодая и амбициозная компания, предоставляющая информационные услуги и техническое обслуживание в сфере международных финансовых рынков.

Предлагаем Вам ознакомиться с тестовым заданием - см. аттач.

Ждем Ваше резюме, портфолио и результат тестового задания наэлектронную почту [email protected].

Тестовое задание: https://www.weblancer.net/download/2231408.pdf

AJAXGitHTMLJavaScriptjQueryMySQLPHPSQLYii
8 лет назад
xbsmedia
Иван 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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