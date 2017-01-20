Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)

Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки ...