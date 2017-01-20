Здравствуйте! Необходимо сделать доработки согласно ТЗ по ссылке https://yadi.sk/d/rzIwNy3T3CDKXe, кроме пунктов 6-7. Первый пункт относится не только к сайту на opencart (www.krepauto.ru) но и лендингу www.krepavto.ru так как перестали приходить с них письма обоих (заявки ...
Требуется веб-программист на удаленную работу (полная занятость)
Вы будете:
- Заниматься удаленной разработкой и сопровождением программного обеспечения;
- Оптимизировать и расширять функциональные возможности существующих решений;
- Принимать участие в проектировании новых IT-продуктов компании.
Нам нужны люди, которые:
- Имеют опыт работы с PHP5 - не менее 2 лет;
- Понимают и применяют принципы ООП, Design Patterns, MVC;
- Знают SQL, имеют опыт работы с MySQL или любой другой коммерческой СУБД в связке с PHP - не менее 2 лет. Знание принципов работы с документо-ориентированными СУБД;
- Знают JavaScript, AJAX, имеют опыт работы с фреймворками jQuery, Prototype, Mootols и др.;
- Желателен опыт работы с PHP-фреймворками Zend Framework, Symphony, Yii;
- Имеют опыт работы с XML, JSON, XSLT;
- Знают системы контроля версий Git;
- Свободно владеют HTML5 и CSS3;
- На «ты» с *nix-системами;
- Готовы развиваться в молодом коллективе профессионалов;
- Старше 25 лет, но младше 45.
- Работа в молодом коллективе;
- Возможность карьерного роста.
Молодая и амбициозная компания, предоставляющая информационные услуги и техническое обслуживание в сфере международных финансовых рынков.
Предлагаем Вам ознакомиться с тестовым заданием - см. аттач.
Ждем Ваше резюме, портфолио и результат тестового задания наэлектронную почту [email protected].
Тестовое задание: https://www.weblancer.net/download/2231408.pdf
Заявки фрилансеров
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