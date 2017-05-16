Доработать плагин для Wordpress

Плагин делал на заказ на той бирже. Прошлый исполнитель отказался посмотреть проблему.

Плагин выводит рекламу (прилипающий баннер снизу) ТОЛЬКО на мобильной версии (на любой, будь то адаптивная версия или отдельная тема), в данном случае стоит WPtouch Mobile Plugin. После последнего обновления WPtouch, плагин по выводу баннера стал работать некорректно. Реклама прилипает просто книзу страницы, но не прокручивается вместе с контентом.

На этом сайте можно посмотреть пример неправильной работы (зайти со смартфона и докрутить до самого низа). http://topotushky.ru/

Нужно исправить это.