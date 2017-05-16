Есть форма публикации статьи, которая содержит несколько полей: Заголовок, Текст статьи, Изображение к статье, выбор категории, указание автора, метки + одно-два вспомогательных поля (текстовые и radio). Данные отправляются на ...
Доработать плагин для Wordpress
Плагин делал на заказ на той бирже. Прошлый исполнитель отказался посмотреть проблему.
Плагин выводит рекламу (прилипающий баннер снизу) ТОЛЬКО на мобильной версии (на любой, будь то адаптивная версия или отдельная тема), в данном случае стоит WPtouch Mobile Plugin. После последнего обновления WPtouch, плагин по выводу баннера стал работать некорректно. Реклама прилипает просто книзу страницы, но не прокручивается вместе с контентом.
На этом сайте можно посмотреть пример неправильной работы (зайти со смартфона и докрутить до самого низа). http://topotushky.ru/
Нужно исправить это.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
На домен временно поставлена заглушка, пока переделывается основной сайт - http://debright.ru Необходимо внести изменения в заглушку. поправить русские шрифты, сделать их такими же как в «буржуйском шаблоне» которые на латинице. ссылка на заглушку - ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Доработки мелкие за исключением пунктов 6 и 8. Поэтому прошу адекватно оценивать стоимость. 1. Поправить хлебные крошки на странице каталога http://shop.long-life-ufa.com/index.php?route=product/catalog сейчас они не работают и ведут на 404 ошибку. 2. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо сделать парсер партнерской программы. Скрипт при запуске будет авторизовываться на сайте (капчи нет), получать необходимые значения и сохранять их в переменные, при необходимости запускать или останавливать партнерскую программу (переход по ссылке в личном ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Здравствуйте, уважаемый фрилансеры! Необходимо очистить сайт от вируса, cms Wordpress. Подробности при личном общении.Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен спец javascript и имеющий опыт с facebook api Есть очень интересная задача по реализации кнопки share facebookЗакрыт8 лет назад
На существующем рабочем лендинге имеется видеофон с youtube (на браузерах компьютера он открывается автоматически). Но на телефонах оно не проигрывается. Возможно ли сделать так, чтобы видеофон под главным меню и с текстом на нём автоматически ...Закрыт8 лет назад
Нужно, чтобы заявки на доставку создавались автоматически (или заливались единым файлом) в личный кабинет в курьерской службе. (На данный момент они создаются вручную - каждая заявка). Срм система - МойСклад. Курьерская служба - аксиомус. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
При использовании существующего шаблона с выводом продукции не работает переход на страницу с подробным описанием,т.е не работают ссылки в разделе. Сайт на BitrixЗакрыт8 лет назад
Добрый день Нужно на сайте adalclimate доработать главную стр и разработать 6 страниц. Подробно в тз описано Ссылка на тех задание: docs.google.com/document/... Ссылка на прототип доработок: app.moqups.com/jnetworkco... (6 страниц) ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад