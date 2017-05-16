Доработать плагин для Wordpress

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Завершен3 заявки162 просмотра

Плагин делал на заказ на той бирже. Прошлый исполнитель отказался посмотреть проблему.

Плагин выводит рекламу (прилипающий баннер снизу) ТОЛЬКО на мобильной версии (на любой, будь то адаптивная версия или отдельная тема), в данном случае стоит WPtouch Mobile Plugin. После последнего обновления WPtouch, плагин по выводу баннера стал работать некорректно. Реклама прилипает просто книзу страницы, но не прокручивается вместе с контентом.

На этом сайте можно посмотреть пример неправильной работы (зайти со смартфона и докрутить до самого низа). http://topotushky.ru/

Нужно исправить это.

WordPress
8 лет назад
Kreonik85
Дмитрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Все нормально. Можно работать.
Рекомендую

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wppw
38 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад